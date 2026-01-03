Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:35, 3 января 2026Мир

МИД Германии прокомментировал атаку США на Венесуэлу

МИД Германии выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gryffindor / Wikimedia

Министерство иностранных дел (МИД) Германии заявило, что с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Венесуэле. Заявление ведомства приводит Reuters.

В письме, полученном агентством, говорится, что МИД находится в тесном контакте с посольством Германии в Венесуэле. Кроме того, позднее состоится встреча кризисной группы для обсуждения происходящего.

Ранее МИД России выразил глубокую озабоченность и осуждение в связи с ударами американской армии по Венесуэле. В ведомстве подтвердили солидарность Москвы с народом республики и поддержку курса его руководства, направленному на защиту национальных интересов.

США атаковали несколько объектов в Венесуэле в ночь на 3 января. Президент США Дональд Трамп назвал операцию хорошо спланированной и заявил о захвате президента Николаса Мадуро и его супруги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россиянин рассказал о признаках скорого удара США по Венесуэле

    В Колумбии отдали приказ о размещении военных на границе в Венесуэлой

    Эксперт заявил о неготовности Венесуэлы к отражению атак США

    Президент Аргентины обрадовался захвату Мадуро

    Рубио раскрыл местонахождение Мадуро

    МИД Германии прокомментировал атаку США на Венесуэлу

    МИД России призвал созвать Совбез ООН из-за атаки США на Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok