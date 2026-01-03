МИД Германии прокомментировал атаку США на Венесуэлу

МИД Германии выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле

Министерство иностранных дел (МИД) Германии заявило, что с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Венесуэле. Заявление ведомства приводит Reuters.

В письме, полученном агентством, говорится, что МИД находится в тесном контакте с посольством Германии в Венесуэле. Кроме того, позднее состоится встреча кризисной группы для обсуждения происходящего.

Ранее МИД России выразил глубокую озабоченность и осуждение в связи с ударами американской армии по Венесуэле. В ведомстве подтвердили солидарность Москвы с народом республики и поддержку курса его руководства, направленному на защиту национальных интересов.

США атаковали несколько объектов в Венесуэле в ночь на 3 января. Президент США Дональд Трамп назвал операцию хорошо спланированной и заявил о захвате президента Николаса Мадуро и его супруги.