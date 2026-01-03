Во всех регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена в ночь на 3 января во всех регионах Северного Кавказа. Об этом сообщило ГУ МЧС по Республике Дагестан.

Как уточняет ведомство, соответствующий режим действует на территории Северного Кавказа с 00:23. «Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам!» — предупредили местных жителей.

В МЧС напомнили, что в том случае, если человек оказался на улице во время объявления опасности атаки БПЛА, необходимо отправиться в ближайшее укрытие. Кроме того, там предупредили, что в период действия этого режима возможны перебои мобильного интернета.

Ранее сообщалось о взрывах в пригороде Краснодара. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины попытались атаковать регион, там работали системы противовоздушной обороны.