Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:44, 3 января 2026Мир

Военный аналитик рассказал о предательстве в окружении Мадуро

Военный аналитик Леонков допустил предательство в окружении Мадуро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Военный аналитик Алексей Леонков прокомментировал возможность предательства в окружении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был захвачен США. Он отметил в разговоре с KP.RU, что на фоне операции в Каракасе возникают вопросы к личной охране главы государства и к армии Венесуэлы.

«Это напоминает американскую операцию в Ираке, когда в 2003 году они смогли захватить Саддама Хусейна», — заявил эксперт.

Леонков отметил, что тогда часть генералов предала своего лидера, а затем некоторые из них возглавили ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Украинский военачальник выступил против одной задумки Зеленского

    Военный аналитик рассказал о предательстве в окружении Мадуро

    Вице-президент Венесуэлы обратилась к гражданам после атаки США

    В ЕС назвали действия США в Венесуэле государственным терроризмом

    В Раде раскрыли причину назначения Буданова на пост главы офиса Зеленского

    В Венесуэле заявили об атаке США на спящих мирных людей

    Стали известны кандидаты на пост министра юстиции Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok