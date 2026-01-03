Военный объяснил быстрый захват США власти в Венесуэле

Полковник Матвийчук: В Венесуэле было предательство на всех уровнях

В Венесуэле могло произойти предательство на всех уровнях, а сама операция готовилась очень долгое время, рассказал военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что американцы украли президента независимой страны. По его словам, это урок всем лидерам стран, которые не уделяют должное внимание экономике и обороноспособности.

«Были подготовлены так называемые агенты влияния. Мадуро, скорее всего, не оценил реальную ситуацию, которая складывалась вокруг него. Я думаю, что генерал и ближайшее окружение предало его», — прокомментировал Матвийчук.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.