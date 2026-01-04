Реклама

10:18, 4 января 2026

Количество погибших при теракте в Хорлах увеличилось

СК РФ: Количество погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы увеличилось до 29
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Количество погибших в результате террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы в Херсонской области увеличилось до 29 человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, ее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе 2 несовершеннолетних», — сказано в сообщении.

При этом уточняется, что в медицинских учреждениях остаются 15 пострадавших, из них трое них находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 1 января текущего года украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. При атаке ВСУ были задействованы три дрона, один из них был с бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здание начался сильный пожар.

