Мир
12:59, 4 января 2026МирЭксклюзив

Раскрыто значение одной войны для Китая

Кореевед Асмолов: Корейская война стала для Китая символом борьбы с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / United Archives / WHA / Globallookpress.com

Корейская война для Китая в последнее время стала символом борьбы с американским империализмом. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

По словам корееведа, конфликт все больше означает не только поддержку союзной КНР Северной Кореи, но и противостояние с США на границах нового китайского государства. В связи с этим ключевыми памятными датами для Китая стали вступление в войну 25 октября, а также бои у Чосинского водохранилища.

Вместе с тем Корейская война и, в частности, второе взятие Сеула в январе 1951 года напоминают и о китайско-северокорейском сотрудничестве, добавил Константин Асмолов.

«Если о взятии Сеула начнут активно вспоминать, это станет важным знаком. Так Северная Корея и Китай смогут демонстрировать не только дружбу, но и опыт совместных действий против общего врага», — заметил он.

Ранее Константин Асмолов сравнил второе взятие Сеула со Сталинградской битвой. По его словам, штурм южнокорейской столицы не стал переломным моментом в Корейской войне.

