Одну битву в Азии сравнили со Сталинградом

Кореевед Асмолов: Взятие Сеула войсками КНДР в 1951 году не стало Сталинградом

Второе взятие Сеула войсками КНДР и КНР в 1951 году в ходе Корейской войны не стало условным Сталинградом, коренным переломом для этого конфликта. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

«Второе взятие [Сеула] не стало условным Сталинградом для всей кампании», — указал он.

В связи с этим второй штурм Сеула не стал ключевым элементом коллективной памяти ни в Корее, ни в Китае. «Корейская война воспринимается как единый процесс, тем более что Сеул брали дважды», — объяснил кореевед.

