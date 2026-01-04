Реклама

Одну битву в Азии сравнили со Сталинградом

Кореевед Асмолов: Взятие Сеула войсками КНДР в 1951 году не стало Сталинградом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / United Archives / WHA / Globallookpress.com

Второе взятие Сеула войсками КНДР и КНР в 1951 году в ходе Корейской войны не стало условным Сталинградом, коренным переломом для этого конфликта. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

«Второе взятие [Сеула] не стало условным Сталинградом для всей кампании», — указал он.

В связи с этим второй штурм Сеула не стал ключевым элементом коллективной памяти ни в Корее, ни в Китае. «Корейская война воспринимается как единый процесс, тем более что Сеул брали дважды», — объяснил кореевед.

Ранее Константин Асмолов раскрыл опасные последствия «корейского сценария» урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, он станет лишь передышкой для украинского руководства.

