12:22, 4 января 2026Спорт

Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Российского нападающего «Тампы» Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Darren Yamashita-Imagn Images / Reuters

Российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс», завершившемся победой «Лайтнинг» со счетом 7:3, 32-летний Кучеров забросил шайбу и четырежды ассистировал партнерам. Первой звездой дня стал нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс, третьей — защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года, всю заокеанскую карьеру он провел в составе «Тампы». Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли: в 2020 и 2021 годах.

Ранее 4 января сообщалось, что другому российскому игроку НХЛ — нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину — разбили лицо в матче против «Чикаго Блэкхокс». В третьем периоде канадец Луи Кревье ударил россиянина клюшкой, у того пошла кровь. Встреча завершилась поражением «Вашингтона» в серии буллитов (2:3).

