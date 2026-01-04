Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:25, 4 января 2026Спорт

Овечкину разбили лицо

Канадец Кревье разбил Овечкину лицо в матче «Вашингтон» — «Чикаго»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину до крови разбили лицо в матче против «Чикаго Блэкхокс». Об этом пишет «Срочный спорт» в Telegram.

Как стало известно, в третьем периоде канадец Луи Кревье ударил россиянина клюшкой. При этом судьи не стали фиксировать фол.

Матч завершился победой «Чикаго» со счетом 3:2 в серии буллитов.

Ранее тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отказалась считать Овечкина лучшим российским спортсменом страны по итогам года. По ее словам, хоккеист играет в североамериканской лиге. Аналогичного мнения придерживается четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Довыделывался и огреб». Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    МИД Китая призвал Трампа освободить Мадуро

    Колумбия созвала срочное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Овечкину разбили лицо

    В России появится врач по здоровому долголетию

    В Крыму назвали ключевое условие мира на Украине

    Пленный боец ВСУ рассказал о воюющих под Сумами колумбийских наемницах

    Москвичам предложили кофе в стакане из колбасы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok