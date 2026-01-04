Овечкину разбили лицо

Канадец Кревье разбил Овечкину лицо в матче «Вашингтон» — «Чикаго»

Форварду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину до крови разбили лицо в матче против «Чикаго Блэкхокс». Об этом пишет «Срочный спорт» в Telegram.

Как стало известно, в третьем периоде канадец Луи Кревье ударил россиянина клюшкой. При этом судьи не стали фиксировать фол.

Матч завершился победой «Чикаго» со счетом 3:2 в серии буллитов.

Ранее тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отказалась считать Овечкина лучшим российским спортсменом страны по итогам года. По ее словам, хоккеист играет в североамериканской лиге. Аналогичного мнения придерживается четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.