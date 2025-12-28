Реклама

16:09, 28 декабря 2025Спорт

Тренер сборной России по гимнастике отказалась считать Овечкина лучшим спортсменом страны

Родионенко отказалась считать Овечкина лучшим спортсменом года в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отказалась считать форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина лучшим спортсменом страны по итогам года. Об этом сообщает «Советский спорт».

Она указала на то, что хоккеист играет в североамериканской лиге. «Он выступает в НХЛ, не играет за страну», — заявила Родионенко.

Ранее аналогичное мнение насчет Овечкина высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. «Я с большим уважением отношусь к Овечкину, к его результатам, я его знаю с 11 лет, но он не лучший спортсмен России», — добавил он.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге.

