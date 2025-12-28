Тренер сборной России по гимнастике отказалась считать Овечкина лучшим спортсменом страны

Родионенко отказалась считать Овечкина лучшим спортсменом года в России

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отказалась считать форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина лучшим спортсменом страны по итогам года. Об этом сообщает «Советский спорт».

Она указала на то, что хоккеист играет в североамериканской лиге. «Он выступает в НХЛ, не играет за страну», — заявила Родионенко.

Ранее аналогичное мнение насчет Овечкина высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. «Я с большим уважением отношусь к Овечкину, к его результатам, я его знаю с 11 лет, но он не лучший спортсмен России», — добавил он.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге.