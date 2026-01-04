Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 4 января 2026Мир

На Западе предрекли судьбу Зеленского после атаки Трампа на Венесуэлу

Политолог Качановский: Зеленский может быть следующей целью Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский может быть следующей целью президента США Дональда Трампа после нападения на Венесуэлу. Такое мнение высказал политолог, преподаватель в Школе политических исследований Оттавского университета в Канаде Иван Качановский в соцсети Х.

«Зеленский не понимает, что он может быть следующим», — написал он.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Трампу следует похитить Владимира Зеленского, а не президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, действия Трампа сделали актуальным вопрос о том, почему нельзя было провести такую же операцию в отношении Зеленского или бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    На Западе предрекли судьбу Зеленского после атаки Трампа на Венесуэлу

    Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке с мешком на голове

    ВСУ ударили дронами по своим сослуживцам

    В России нашли ключ к пониманию атаки США на Венесуэлу

    Скончался заслуженный артист России Улыбин

    Иран прокомментировал похищение Мадуро

    Телохранитель высказался об ошибках в операции по захвату Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok