Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:23, 4 января 2026Мир

НАТО послали тревожный знак из-за операции США против Мадуро

ТАСС: Операция США с захватом Мадуро подстегнет гонку вооружений в Европе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро поспособствует ускорению процесса ремилитаризации Европы. С таким прогнозом выступил дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, пишет ТАСС.

Таким образом, Вашингтон послал миру четкий сигнал о том, что Америка будет активно применять военную силу как средство достижения своих политических целей. В этой связи собеседник вспомнил территориальные амбиции США относительно Гренландии.

«В Европе этот сигнал услышан. Впервые за 75 лет существования НАТО европейские страны сейчас чувствуют себя не участниками, а возможным объектом этой политики», — заявил дипломат.

Так, Соединенные Штаты не просто прекращают быть «поставщиком безопасности» для европейских стран, но и могут стать потенциальной угрозой. Такая тенденция усугубляет ощущение вакуума безопасности в Европе, уверяет источник.

Ранее экс-конгрессмен Деннис Кусинич сказал, что помешать Дональду Трампу управлять Венесуэлой может Конгресс США, незамедлительно «подрезав крылья ястребам войны». До этого американский лидер заявил о намерении управлять республикой до того момента, пока не будет осуществлен переход власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Трампа заподозрили в желании вернуться к политике 200-летней давности

    Опубликованы кадры с наблюдающим за операцией в Венесуэле Трампом

    НАТО послали тревожный знак из-за операции США против Мадуро

    В операции США в Венесуэле увидели сигнал Киеву

    Продажу билетов на большой юбилейный концерт Долиной приостановили

    Венесуэла ответила Макрону после его слов о Мадуро

    Экспорт нефти Венесуэлы оказался парализован из-за США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok