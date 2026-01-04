Российские военные поздравили бойцов ВСУ необычной елкой

Российские военные отправили дрон с новогодней елкой бойцам ВСУ

Российские военные отправили бойцам Вооруженных сил Украины на передовой необычную новогоднюю елку. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Дроноводы приделали к беспилотнику небольшую ель, а к батарее подключили гирлянду. С наступлением сумерек БПЛА взлетел и направился в сторону позиций противника. Был ли закреплен на дроне еще какой-либо груз — неизвестно.

Ранее российские военнослужащие раскрыли, как на СВО готовятся к Новому году и что чувствуют накануне самого семейного праздника. Бойцы бойцы тоже наряжают елку, готовят оливье и украшают блиндажи, однако праздник проходит в повышенной боевой готовности. «Бдить надо, нельзя отвлекаться. Тем более что у противника тоже нет выходных, он Новый год явно не отмечает», — рассказал один из солдат.