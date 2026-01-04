Рубио ответил на вопрос об операции против Венесуэлы фразой «это другое»

Рубио: Операция США против Венесуэлы не военная, а правоохранительная

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция, проведенная Вашингтоном против Венесуэлы, является не военной, а правоохранительной. Об этом он рассказал изданию The Washington Post (WP).

«Это было другое. Это была операция правоохранительных органов», — ответил политик, упомянув, что против венесуэльского лидера Николаса Мадуро были выдвинуты обвинения окружным судом Южного округа Нью-Йорка.

При этом, по данным издания, Пентагон уведомил Конгресс об операции в Венесуэле уже после ее завершения. Рубио же отметил, что Белый дом не нарушал обещания о согласовании военных действий против Каракаса и действовал в «поддержку Министерства юстиции».

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.