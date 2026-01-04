Реклама

12:44, 4 января 2026

В Дании испугались захвата Гренландии после атаки США на Венесуэлу

Серенсен призвал США уважать территориальную целостность Дании и Гренландии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: FinnishGovernment / Wikimedia

Датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен призвал США уважать территориальную целостность Королевства Дания, в частности острова Гренландии. Соответствующий пост он разместил в социальной сети X.

«Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать работать вместе в этом качестве. Безопасность США — это также безопасность Гренландии и Дании... И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — написал он.

Так дипломат отреагировал на публикацию Кэти Миллер, супруги заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера, с окрашенной в цвета американского флага картой Гренландии с подписью «СКОРО».

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

