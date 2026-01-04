В российском городе обнаружили тела двоих детей в колодце

В Татарстане возбудили дело из-за обнаружения тел детей в колодце. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») УК РФ.

По данным ведомства, 4 января этого года в одном из колодцев в Менделеевске рядом с несанкционированной детской горкой были обнаружены двое малолетних детей без признаков жизни.

На место происшествия выезжала прокурор района. Организована проверка органов местного самоуправления из-за непринятия мер по устранению таких горок, а также организации, обслуживающей коммунальные инфраструктуры.

