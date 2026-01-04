Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:21, 4 января 2026Силовые структуры

В российском городе обнаружили тела двоих детей в колодце

В Татарстане возбудили дело из-за обнаружения детей в колодце
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура ТАТАРСТАНА»

В Татарстане возбудили дело из-за обнаружения тел детей в колодце. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») УК РФ.

По данным ведомства, 4 января этого года в одном из колодцев в Менделеевске рядом с несанкционированной детской горкой были обнаружены двое малолетних детей без признаков жизни.

На место происшествия выезжала прокурор района. Организована проверка органов местного самоуправления из-за непринятия мер по устранению таких горок, а также организации, обслуживающей коммунальные инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Химках подростка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Худший сигнал». На Украине испугались потери внимания США из-за Венесуэлы

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    У россиян начали воровать тепло

    Мерцу указали на двойные стандарты после событий в Венесуэле

    В российском городе обнаружили тела двоих детей в колодце

    Собянин сообщил о новых попытках атаки ВСУ на Москву

    37-летний Фьюри объявил о возвращении в бокс

    Ди Каприо пропустил гала-концерт из-за операции США в Венесуэле

    Нетаньяху высказался об операции США против Венесуэлы

    Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok