12:29, 21 декабря 2025Россия

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Химках подростка

Пострадавший при взрыве в Химках мальчик находится в стабильном состоянии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Состояние подростка, пострадавшего при взрыве в Химках, стабильное. Об этом стало известно подмосковному детскому омбудсмену Ксении Мишоновой.

Мальчик находится в реанимации Красногорского медицинского центра Рошаля. Проводится вся необходимая терапия. «Будем надеяться на то, что парень сильный и скоро пойдет на поправку», — отметила Мишонова.

Трагедия произошла в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. Пострадали два человека: 51-летняя женщина и 15-летний подросток. Еще одну жертву, 13-летнего подростка, не смогли спасти.

Предварительной причиной взрыва стал регенеративный патрон РП-4, который подростки нашли в лесополосе. Патрон положили в рюкзак 13-летнего мальчика, чтобы позже изучить его.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности»). По данным следствия, произошел взрыв пиротехнического устройства.

