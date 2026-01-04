Реклама

В Венесуэле объявили дату начала работы парламента

МО Венесуэлы: Парламент страны начнет работу с 5 января
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Marco Bello / Reuters

Парламент Венесуэлы начнет свою работу 5 января по плану. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, передает РИА Новости.

«В понедельник, 5 января, мы будем присутствовать на мероприятии по началу работы Национальной ассамблеи на свой следующий конституционный период», — заявил Лопес.

Он отметил, что, на фоне атаки США, страна продолжает свое развитие.

Ранее Лопес заявил, что военнослужащие США убили значительную часть охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро при его похищении. Он добавил, что национальные вооруженные силы отвергают похищение президента и его жены Силии Флорес де Мадуро.

