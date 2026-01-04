В Венесуэле раскрыли подробности похищения Мадуро

Военнослужащие США убили значительную часть охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро при его похищении. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, передает РИА Новости.
«Преступление было совершено вчера, в субботу, 3 января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане», — заявил Лопес.
Он добавил, что национальные вооруженные силы отвергают похищение президента страны и его жены Силии Флорес де Мадуро.
Ранее госсекретарь США Марк Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Госсекретарь назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация. Рубио пообещал, что задержания танкеров с венесуэльской нефтью продолжатся.