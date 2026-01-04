Реклама

В Венесуэле раскрыли подробности похищения Мадуро

МО Венесуэлы: США убили большую часть охраны Мадуро при его похищении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: @Rapidresponse47 / Reuters

Военнослужащие США убили значительную часть охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро при его похищении. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, передает РИА Новости.

«Преступление было совершено вчера, в субботу, 3 января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане», — заявил Лопес.

Он добавил, что национальные вооруженные силы отвергают похищение президента страны и его жены Силии Флорес де Мадуро.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Госсекретарь назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация. Рубио пообещал, что задержания танкеров с венесуэльской нефтью продолжатся.

