21:41, 5 января 2026

Госдеп объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов США

Марина Совина
Фото: Pixabay

Госдепартамент США официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны в соцсети X.

«Президент [США Дональд] Трамп не допустит угроз нашей безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что законодатели США хотят создать в Госдепе отдел, который будет заниматься противодействием «российскому влиянию». Конгрессмены хотят обязать госсекретаря создать подразделение, которое будет «противодействовать влиянию России на суверенные страны и другим действиям России» в странах, являющихся союзниками или партнерами Вашингтона.

