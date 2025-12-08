Госдеп США задумал бороться с «российским влиянием»

В Госдепе США хотят создать отдел по противодействию «российскому влиянию»

Законодатели США хотят создать в Госдепе отдел, который будет заниматься противодействием «российскому влиянию». Об этом говорится в проекте оборонного бюджета на нынешний финансовый год (National Defense Authorization Act, NDAA).

Конгрессмены хотят обязать госсекретаря создать подразделение, которое будет «противодействовать влиянию России на суверенные страны и другим действиям России» в странах, являющихся союзниками или партнерами Вашингтона.

При этом в документе отмечается, что подразделение прекратит свою деятельность через четыре года после вступления в силу проекта бюджета.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В отличие от предыдущих доктрин, Россия в новой стратегии нацбезопасности не названа противником США. Более того, США обвиняют Европу в конфликтных отношениях с Москвой и выражают интерес к снижению эскалации напряженности в регионе.