Токаев рассказал о физической форме Путина

Токаев: Путин в Бишкеке отстоял честь старшего поколения, показав прием дзюдо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вспомнил, как во время визита в Бишкек президент РФ Владимир Путин провел прием против молодого дзюдоиста и «отстоял честь старшего поколения». О физической форме российского лидера он рассказал в интервью газете «Туркестан».

Токаеву задали вопрос о том, кто из коллег среди лидеров стран СНГ занимается спортом. «Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке провел прием против молодого дзюдоиста, отстоял честь старшего поколения», — отметил президент Казахстана. Речь идет о визите в столицу Кыргызстана в ноябре минувшего года — лидеры стран СНГ тогда приняли участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Помимо этого, «физически силен», по мнению Токаева, президент Азербайджана Ильхам Алиев, не пропускающий тренировки. В свою очередь, коллега из Киргизии Садыр Жапаров играет в футбол, премьер-министр Армении Никол Пашинян ездит на велосипеде, белорусский лидер Александр Лукашенко играет в хоккей, а у главы Таджикистана Эмомали Рахмона закалка воина-моряка, заключил лидер Казахстана.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин старается постоянно заниматься спортом, когда находится в стране.