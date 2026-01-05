Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:38, 5 января 2026Бывший СССР

Токаев рассказал о физической форме Путина

Токаев: Путин в Бишкеке отстоял честь старшего поколения, показав прием дзюдо
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вспомнил, как во время визита в Бишкек президент РФ Владимир Путин провел прием против молодого дзюдоиста и «отстоял честь старшего поколения». О физической форме российского лидера он рассказал в интервью газете «Туркестан».

Токаеву задали вопрос о том, кто из коллег среди лидеров стран СНГ занимается спортом. «Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке провел прием против молодого дзюдоиста, отстоял честь старшего поколения», — отметил президент Казахстана. Речь идет о визите в столицу Кыргызстана в ноябре минувшего года — лидеры стран СНГ тогда приняли участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Помимо этого, «физически силен», по мнению Токаева, президент Азербайджана Ильхам Алиев, не пропускающий тренировки. В свою очередь, коллега из Киргизии Садыр Жапаров играет в футбол, премьер-министр Армении Никол Пашинян ездит на велосипеде, белорусский лидер Александр Лукашенко играет в хоккей, а у главы Таджикистана Эмомали Рахмона закалка воина-моряка, заключил лидер Казахстана.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин старается постоянно заниматься спортом, когда находится в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинской энергетике и военным объектам. Что известно о последствиях атаки?

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Зеленский заявил о двух сценариях развития конфликта на Украине

    В России заявили об «оплеухе» Трампа европейским странам

    Маск поужинал с Трампом и его женой

    Украина начала выводить спецназ ГУР с волчанского направления

    Токаев рассказал о физической форме Путина

    Стало известно о тайном плане побега верховного лидера Ирана в Москву

    Раскрыты новые подробности теракта против генерала Кириллова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok