Песков высказался о способности Путина выдерживать тяжелый график

Пресс-секретарь Песков: Президент Путин старается постоянно заниматься спортом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о способности президента России Владимира Путина выдерживать тяжелый график. Его слова приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря, глава страны всегда находится на пике концентрации и спит всего несколько часов в день. «Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил», — указал Песков.

Также он отметил, что в напряженных поездках Путину не удается посвящать время тренировкам. «Но, конечно, когда он в России, то старается постоянно заниматься спортом, ежедневно», — указал представитель Кремля.

