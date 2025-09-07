Россия
Песков высказался о способности Путина выдерживать тяжелый график

Карина Черных
Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о способности президента России Владимира Путина выдерживать тяжелый график. Его слова приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря, глава страны всегда находится на пике концентрации и спит всего несколько часов в день. «Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил», — указал Песков.

Также он отметил, что в напряженных поездках Путину не удается посвящать время тренировкам. «Но, конечно, когда он в России, то старается постоянно заниматься спортом, ежедневно», — указал представитель Кремля.

Ранее в сентябре Песков также рассказал о любимых фильмах и сериалах Путина.

