Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 5 января 2026Мир

Трамп признался в обсуждении новых санкций против России с Конгрессом

Трамп обсудил с Конгрессом возможность ужесточения санкций против России
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал возможность ужесточения санкций против России. Об этом пишет ТАСС.

«Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним (сенатором Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) — прим. «Ленты.ру») не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах», — заявил американский политик.

В интервью с журналистами в самолете, следовавшем из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где политик проводил новогодние праздники, Трамп подтвердил, что обсуждает множество законопроектов с членами Конгресса.

Ранее глава США не исключил проведения «венесуэльской операции» еще в одной стране. По его словам, такая же участь может ждать и Колумбию, чьи власти подозреваются в торговле кокаином.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинской энергетике и военным объектам. Что известно о последствиях атаки?

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В венесуэльской операции увидели поучительный урок для Грузии

    Европе спрогнозировали рост госдолга на фоне увеличения военных расходов

    Трамп признался в обсуждении новых санкций против России с Конгрессом

    Стало известно об ударе по ключевому узлу сборки беспилотников ВСУ

    Россиян предостерегли от желания отоспаться впрок на новогодних праздниках

    В США заявили о «тектоническом сдвиге» украинской политической системы

    В России ответили на изменившуюся позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok