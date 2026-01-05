Трамп признался в обсуждении новых санкций против России с Конгрессом

Трамп обсудил с Конгрессом возможность ужесточения санкций против России

Президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал возможность ужесточения санкций против России. Об этом пишет ТАСС.

«Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним (сенатором Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) — прим. «Ленты.ру») не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах», — заявил американский политик.

В интервью с журналистами в самолете, следовавшем из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где политик проводил новогодние праздники, Трамп подтвердил, что обсуждает множество законопроектов с членами Конгресса.

Ранее глава США не исключил проведения «венесуэльской операции» еще в одной стране. По его словам, такая же участь может ждать и Колумбию, чьи власти подозреваются в торговле кокаином.