Бывший СССР
04:33, 5 января 2026Бывший СССР

Удар «Искандера» в украинском городе попал на видео

Удар ОТРК «Искандер» по целям в Черниговский области Украины попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Удар оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по целям в Черниговский области Украины попал на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

Отмечается, что всего было выпущено восемь ракет, шесть из которых атаковали цель Чернигове. Целью еще две ракет стал 169-й учебный центр сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Десна.

Ранее сообщалось, что в ВСУ испугались массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160.

До этого начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался, что за декабрь 2025 года российские войска взяли под контроль свыше 30 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Кроме того, занято более 700 квадратных километров территории. Герасимов подчеркнул, что это самый высокий месячный показатель продвижения за весь прошедший год.

