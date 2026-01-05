В России задумали ввести льготные тарифы в такси для многодетных семей

Минтранс вместе с властями регионов РФ проработает льготные тарифы в такси для многодетных семей. Соответствующую инициативу включили в правительственный план поддержки многодетности до 2036 года, пишет РИА Новости.

«Выработка предложений по повышению качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок (...) легковыми такси, предусмотрев в том числе (...) установление льготной стоимости перевозок (тарифов) для многодетных семей», — сказано в документе.

Поручение о введении льгот на такси для многодетных семей дал президент РФ Владимир Путин в январе 2025 года.

Помимо этого, ведомству и региональным властям предстоит выработать предложения об обеспечении закупок транспортных средств для перевозки родителей с детьми в колясках. При этом таксопарки должны быть обеспечены машинами с детскими автокреслами. Срок выполнения вышеупомянутых задач — до 2030 года.

Ранее стало известно, что спикера Госдумы Вячеслава Володина призвали увеличить размер штрафа для водителей такси за перевозку детей без специальных удерживающих устройств с трех до пяти тысяч рублей.