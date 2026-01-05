Реклама

В Сенате заявили об отсутствии у Трампа четкого плана действий в Венесуэле

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

У президента США Дональда Трампа нет четкого плана действий в Венесуэле после операции по похищению его коллеги Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. Соответствующее мнение высказал лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер в эфире телеканала MS Now.

«У них нет никакого плана. Они противоречат друг другу: (госсекретарь США) Рубио говорит одно, а Трамп — другое», — заявил политик. Операцию в Венесуэле Шумер назвал безрассудной и опасной. Он напомнил, что всякие попытки США сменить режим в прошлом, например, в Ираке и Ливии, неизменно приводили к большим расходам и человеческим жертвам.

Ранее стало известно, что представителей демократов в Конгрессе США возмутило, что их не посвятили в детали операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

