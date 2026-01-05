Реклама

Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:10, 5 января 2026

В Конгрессе США возмутились из-за похищения Мадуро

NYT: Демократы в США возмущены тем, что их не проинформировали о захвате Мадуро
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Представители демократов в американском Конгрессе начали негодовать из-за того, что их не посвятили в детали операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщают журналисты New York Times.

По данным издания, демократы до сих пор остаются в неведении из-за «грандиозной военной операции», которую решила провести администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом.

Так, на эту сторону вопроса обратил внимание член комитета палаты представителей по разведке Джим Хаймс. Между тем, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер сокрушился на то, что без ответа остается много вопросов, которые касаются стоимости операций США в Венесуэле и границах дозволенного в рамках их проведения.

Ранее сообщалось, что жители Каракаса вышли на митинг в поддержку лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро. Как писала ранее газета The Washington Post, Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка 5 января.

