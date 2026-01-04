Реклама

22:45, 4 января 2026

Названа дата предъявления обвинений Мадуро

WP: Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка 5 января
Марина Совина
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка в понедельник, 5 января. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.

Ранее сообщалось, что Николаса Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове. Лидера Боливарианской Республики запечатлели вместе с людьми, у которых были замечены надписи на куртках «Управление по борьбе с наркотиками» (DEA, Drug Enforcement Administration) и «Служба внутренней безопасности» (HSI, Homeland Security Investigations).

