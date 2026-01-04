Реклама

06:00, 4 января 2026Мир

«Довыделывался и огреб». Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове

Марина Совина
Кадр: @RapidResponse47 / Reuters

Схваченного американскими спецназовцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро привезли на авиабазу национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке. В сети появились кадры, как лидера Боливарианской республики выводят из самолета.

Мадуро появился на трапе в наручниках и с мешком на голове. После этого его повели к зданию, его сопровождали более 20 человек, на многих были надеты куртки с надписью «Управление по борьбе с наркотиками» (DEA, Drug Enforcement Administration) и «Служба внутренней безопасности» (HSI, Homeland Security Investigations).

Затем Мадуро запечатлели в офисе Управления по борьбе с наркотиками Нью-Йорка. Проходя мимо камер, глава государства пожелал всем доброй ночи и счастливого Нового года.

Выяснилось, что Мадуро попадет в «звездную» тюрьму, где содержится американский рэпер Пи Дидди и ранее находился миллиардер-педофил Джеффри Эпштейн. В понедельник, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

Трамп продолжил нападки на Мадуро в сети

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, где венесуэльский лидер якобы бросал ему вызов. На видео фигурирует фрагмент выступления Мадуро, где он говорит: «Приходи за мной, я буду ждать тебя здесь, в Мирафлоресе (президентский дворец в Венесуэле — прим. «Ленты.ру»). Тебе дольше добираться сюда, трус. Приезжай за мной, трус». Затем Трамп предстает в виде белоголового орлана, который отреагировал на вызов Мадуро и атаковал Венесуэлу.

Также Белый дом опубликовал фото Трампа с нецензурным выражением. На постере американский лидер изображен на фоне аббревиатуры «FAFO» (Fuck Around, Find Out — «Повыделывайся и огребешь»). «Никаких игр», — предупредили в Белом доме.

Истинной целью захвата Мадуро назвали венесуэльскую нефть

Администрация Соединенных Штатов Америки после захвата Мадуро может выставить правительству Венесуэлы ряд требований, предположил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. «Они пытаются заставить правительство Венесуэлы пойти им навстречу, предоставить доступ к своим углеводородам и скорее всего отказаться от сотрудничества с Россией и Китаем. Вот главная цель», — выразил мнение он.

Венесуэльские иммигранты празднуют захват Мадуро возле центра содержания под стражей в Нью-Йорке

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис рассказала, что захват Мадуро представляет собой попытку США оказать давление на все страны Латинской Америки. По ее словам, причиной атаки США на Венесуэлу стала именно нефть, а не обвинения в наркотерроризме и коррупции.

В Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения

Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес. По его словам, США не будут размещать войска на территории Венесуэлы, если власти республики будут выполнять требования Вашингтона.

Родригес ответила Трампу, указав, что США совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманными предлогами.

Венесуэла не будет ничьей колонией. Единственный законный президент Венесуэлы — Николас Мадуро

Делси Родригесвице-президент Венесуэлы

Политик потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены. Она также подчеркнула, что руководство продолжит защищать природные ресурсы страны, поскольку они принадлежат народу Венесуэлы.

Также Родригес призвала граждан сохранять единство после атаки США на страну. Она подчеркнула, что необходимо сохранять спокойствие, «чтобы единым блоком полиции, военных и народа… преодолеть этот этап обороны нашего суверенитета и нашей независимости».

Сейчас в Венесуэле вступил в силу декрет, согласно которому в стране вводится режим чрезвычайного положения.

