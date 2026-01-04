В Госдуме назвали причину похищения Мадуро

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро представляет из себя попытку США оказать давление на все страны Латинской Америки. Причину похищения венесуэльского лидера назвала член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис в интервью РИА Новости.
«Вполне возможно, что захват Мадуро — очевидная попытка воздействовать не только на Венесуэлу, но и другие латиноамериканские страны. Например, Бразилию, где скоро пройдут выборы», — считает она.
По ее словам, причиной атаки США на Венесуэлу стала именно нефть, а не обвинения в наркотерроризме и коррупции. Чемерис подчеркнула, что Вашингтон готов «действовать самым решительным, на грани с шоковым, методом» ради контроля над Южной Америкой.
Ранее военный аналитик Алексей Леонков прокомментировал возможность предательства в окружении Мадуро. «Это напоминает американскую операцию в Ираке, когда в 2003 году они смогли захватить Саддама Хусейна», — заявил эксперт.