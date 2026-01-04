Мадуро в наручниках и с мешком на голове сняли на видео

В сети появилось видео вывода захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро из самолета в наручниках и с мешком на голове. Кадры публикует издание Clash Report в Telegram.

На ролике видно, как глава Боливарианской Республики спускается по освещенному трапу. Двое спецагентов находятся рядом с ним, еще несколько человек идут чуть поодаль.

Самолет с Мадуро приземлился на авиабазе национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке ранее 4 января. В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. В результате атаки повреждения получил порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Мадуро и его супруга были схвачены американскими спецназовцами и вывезены из страны. В США им предъявили обвинения в наркоторговле.