Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:03, 4 января 2026Мир

Мадуро в наручниках и с мешком на голове сняли на видео

Появилось видео с Николасом Мадуро в наручниках и с мешком на голове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео вывода захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро из самолета в наручниках и с мешком на голове. Кадры публикует издание Clash Report в Telegram.

На ролике видно, как глава Боливарианской Республики спускается по освещенному трапу. Двое спецагентов находятся рядом с ним, еще несколько человек идут чуть поодаль.

Самолет с Мадуро приземлился на авиабазе национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке ранее 4 января. В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. В результате атаки повреждения получил порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Мадуро и его супруга были схвачены американскими спецназовцами и вывезены из страны. В США им предъявили обвинения в наркоторговле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В США заявили о шансе помешать Трампу управлять Венесуэлой

    В США рассказали о местонахождении Мадуро и его жены

    Венесуэла ответила Макрону после его слов о Мадуро

    Экспорт нефти Венесуэлы оказался парализован из-за США

    Каллас резко раскритиковали за заявление об операции США в Венесуэле

    Раскрыто место содержания Мадуро

    В Британии предостерегли две страны после атаки на Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok