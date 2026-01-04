Реклама

Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке с мешком на голове

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: ABC Affiliate WABC / Reuters

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро вывели с борта самолета в штате Нью-Йорк с мешком на голове. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Мадуро высадился из самолета на авиабазе национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке. Захваченный венесуэльский лидер был замечен одетым в серую одежду, в наручниках, в сопровождении более десятка агентов ФБР и УБН», — указано в сообщении.

Отмечается, что Мадуро и его жену доставят в Федеральную тюрьму в Бруклине, в понедельник их ждет суд.

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. В результате атаки повреждения получил порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Кроме того, глава республики Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.

