Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:10, 4 января 2026Мир

Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом

Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом после атаки на Венесуэлу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа с нецензурным выражением. Соответствующий пост опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На постере американский лидер изображен на фоне аббревиатуры «FAFO» (Fuck Around, Find Out — «Повыделывайся и узнаешь» — прим. «Ленты.ру»). «Никаких игр», — предупредили в Белом доме.

3 января Дональд Трамп объявил, что американским военным удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силией Флорес, а также вывезти их из страны. По данным американской прессы, военные действия длились менее 30 минут. Утверждается, что спецназ США вытащил Мадуро и его жену из спальни. Как утверждает Трамп, Мадуро лично несет ответственность за деятельность «Картель солнц» («Cartel de los Soles»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Венесуэла ответила Макрону после его слов о Мадуро

    Экспорт нефти Венесуэлы оказался парализован из-за США

    Каллас резко раскритиковали за заявление об операции США в Венесуэле

    Раскрыто место содержания Мадуро

    В Британии предостерегли две страны после атаки на Венесуэлу

    ЕС предупредили о распаде из-за Украины

    Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok