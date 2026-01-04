Белый дом опубликовал нецензурный постер с Трампом после атаки на Венесуэлу

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа с нецензурным выражением. Соответствующий пост опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На постере американский лидер изображен на фоне аббревиатуры «FAFO» (Fuck Around, Find Out — «Повыделывайся и узнаешь» — прим. «Ленты.ру»). «Никаких игр», — предупредили в Белом доме.

3 января Дональд Трамп объявил, что американским военным удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силией Флорес, а также вывезти их из страны. По данным американской прессы, военные действия длились менее 30 минут. Утверждается, что спецназ США вытащил Мадуро и его жену из спальни. Как утверждает Трамп, Мадуро лично несет ответственность за деятельность «Картель солнц» («Cartel de los Soles»).