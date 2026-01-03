CNN: Спецназ США вытащил Мадуро и его жену из спальни

Президент США Дональд Трамп и американские СМИ раскрыли подробности поимки главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Армейский спецназ, отправленный в рейд в Каракасе с целью захвата Мадуро, обнаружил его якобы в спальне вместе с гражданской супругой Силией Флорес.

«Пара была схвачена посреди ночи, когда они спали», — утверждают источники телеканала CNN.

Трамп заявил, что следил за происходящим в прямом эфире из своего поместья во Флориде в окружении «множества людей, в том числе генералов», и сравнил трансляцию с телешоу. Он уточнил, что военные были готовы к операции еще в конце декабря, но тогда им помешала испортившаяся погода. «Потом внезапно распогодилось, и мы сказали: "Вперед"», — поделился президент.

Мадуро был под усиленной охраной, фактически в крепости (...) Если бы вы видели, с какой скоростью действовали спецназовцы. Они просто ворвались внутрь, взломали стальные двери и справились за считанные секунды. Я никогда не видел ничего подобного Дональд Трамп президент США

По информации главы Белого дома, Мадуро вывезли из Каракаса на вертолете и пересадили на борт американского корабля «Иводзима», который доставит президента Венесуэлы в Нью-Йорк. Там ему предъявят обвинения в торговле наркотиками и оружием.

В ближайшее время Трамп проведет пресс-конференцию по теме операции в Венесуэле.

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Как начиналась спецоперация США в Венесуэле

В сети распространились снятые очевидцем кадры с панорамой Каракаса, из которой, предположительно, следует, что в сторону объекта, где находился Мадуро, летели несколько вертолетов MH-47 Chinook, используемые американским спецназом. На кадрах заметно, что почти отсутствует уличное освещение (Трамп также упомянул, что силы США заблаговременно обесточили Каракас).

Перед этим были нанесены ракетные удары по множеству военных объектов в венесуэльской столице и ее пригородах. В результате были поражены, в частности, несколько комплексов противовоздушной обороны, что было позднее зафиксировано местными фотографами.

«Венесуэльцы фактически проспали американскую атаку, а вертолеты свободно летали по Каракасу без какого-либо противодействия», — пишет военно-аналитический центр «Рыбарь» Михаила Звинчука, отмечая, что вертолеты можно было сбить даже пулеметным огнем, но этого не произошло.

Согласно заявлению Трампа, военные США не понесли потерь техники и личного состава: был поврежден один вертолет и ранены несколько военнослужащих.

По данным американских СМИ, атака на Каракас длилась менее 30 минут.

Кто помог американцам поймать Мадуро и как готовилась операция

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США ранее завербовало источника в правительстве Венесуэлы, который и помог американским силам отследить местонахождение Мадуро перед его захватом, утверждает CBS News. Этот источник был частью широкой сети разведки, которая обеспечивала американцев оперативными данными.

Пока нет информации о том, когда был завербован этот источник и кем является этот агент. CBS News напоминает, что правительство США ранее объявляло вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет американским властям арестовать Мадуро.

По сведениям газеты The New York Times, с августа в Венесуэле тайно действовала группа сотрудников ЦРУ, которая собирала информацию об образе жизни и передвижениях Мадуро.

Кто теперь придет к власти в Венесуэле

В соответствии с Конституцией Венесуэлы, власть должна перейти к вице-президенту Делси Родригес. Информация о ее местонахождении противоречива. Источники Reuters сообщили, что Родригес находится в России, но МИД РФ это отрицает. Источники NYT утверждают, что вице-президент все-таки в Каракасе и правящая партия Венесуэлы по-прежнему поддерживает ее кандидатуру на пост главы республики, однако, так как власти США ранее признали правительство Мадуро нелегитимным, пока неясно, как Белый дом отнесется к избранию Родригес президентом.

Москва после сообщений о захвате Мадуро выразила поддержку Каракасу и объявила, что «продолжит поддерживать курс Боливарианского правительства».