Раскрыты подробности операции США по захвату Мадуро

CNN: Трамп одобрил операцию по захвату Мадуро несколько дней назад

Президент США Дональд Трамп одобрил операцию по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро несколько дней назад. Подробности раскрыл телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что местонахождение Мадуро отслеживалось Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), которому глава Белого дома несколько месяцев назад дал разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле.

По данным источника телеканала, Мадуро был арестован для суда в Соединенных Штатах, а его точное местонахождение остается неясным.

Ранее Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.