Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:17, 3 января 2026Мир

Раскрыты подробности операции США по захвату Мадуро

CNN: Трамп одобрил операцию по захвату Мадуро несколько дней назад
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Президент США Дональд Трамп одобрил операцию по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро несколько дней назад. Подробности раскрыл телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что местонахождение Мадуро отслеживалось Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), которому глава Белого дома несколько месяцев назад дал разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле.

По данным источника телеканала, Мадуро был арестован для суда в Соединенных Штатах, а его точное местонахождение остается неясным.

Ранее Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мадуро и его жене предъявили обвинения в США. В их захвате участвовал элитный спецназ

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Чемпион UFC предстанет перед судом

    Раскрыта реакция Украины на атаку США на Венесуэлу

    Медведев пошутил про Нобелевку на фоне ударов США по Венесуэле

    Десятки человек пострадали при опрокидывании автобуса в российском регионе

    «На расслабоне». США за полчаса провели спецоперацию в Венесуэле и вывезли Мадуро. Что об этом пишут российские военкоры и блогеры

    Столичные дома-кинозвезды отремонтировали

    Медведев оценил «миротворчество США» в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok