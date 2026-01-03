«На расслабоне». США за полчаса провели спецоперацию в Венесуэле и вывезли Мадуро. Что об этом пишут российские военкоры и блогеры

Российские военкоры порассуждали о захвате Мадуро и помощи ВС РФ Венесуэле

Вооруженные силы США при участии правоохранительных органов и бойцов спецназа провели операцию в Венесуэле, которая, по заявлениям Вашингтона, завершилась захватом и вывозом из страны ее президента Николаса Мадуро. По данным американской прессы, военные действия длились менее 30 минут. Происходящее активно комментируют российские политики, военкоры и авторы блогов, освещающие ход российской спецоперации на Украине.

«Давно понятно, что мы живем в мире, где есть единственное право — это право сильного (...) Просто украли президента независимой страны. Ни тебе возмущений, ни санкций, ни отмены американской культуры», — пишет Герой России, репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

Специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп, известный участием в переговорах по мирному урегулированию целого ряда конфликтов, лично приказал бомбить Венесуэлу.

Бедная, бедная, бедная планета Земля! Главный «разводящий» — обыкновенный бандит. С кем нам приходится иметь дело… Александр Сладков

В канале военно-аналитического центра «Рыбарь» Михаила Звинчука отмечается практически полное отсутствие какого-либо вооруженного сопротивления вторжению американской авиации. «Если кадры не сгенерированы ИИ, то венесуэльцы явно проспали атаку. Американцы действуют откровенно расслабленно, и сбить низколетящие вертолеты прямо над столицей можно хоть из пулемета, не говоря уже про ПЗРК», — говорится в одной из публикаций, озаглавленной фразой «На расслабоне».

Если вы банально проспали атаку и позволяете вертолетам летать среди столичных многоэтажек, то беспилотники вам не слишком помогут «Рыбарь»

Об этом же пишет и военный летчик, автор популярного канала Fighterbomber.

Сопротивления не было и нет от слова совсем. Нет не то что ПВО. Нет вообще ничего. Нет даже попыток защититься (...) Венесуэла на войну не пришла и уже не придет. Похоже на Сирию, когда туда зашел Джулиани. Только тут нет наших военных, которые хоть как-то, хоть что-то Fighterbomber

Улицы Майами в день ударов США по Венесуэле Фото: Marco Bello / Reuters

Кроме того, авторы «Рыбаря» порассуждали о том, мог ли российский военный контингент, находящийся в Венесуэле, помочь в отражении американских ударов.

Первое, что нужно знать о российской группировке в Боливарианской республике — там действует ограниченное количество военнослужащих в качестве военных советников. Полноценного вооруженного формирования с нашей стороны нет «Рыбарь»

Связанный с российскими военными канал «Два майора» похвалил американских военных и силовиков.

Шутки шутками, а операцию без лишнего пиетета к пиндосам провели они грамотно. Вряд ли обошлось без предателей внутри страны, не в бунгало же жил Мадуро. Наверняка, так и наша СВО задумывалась «Два майора»

Пожар после взрыва в Каракасе в результате авиаудара США Кадр: Obtained By Reuters

В публикации отдельного канала сетки «Рыбаря», посвященной Латинской Америке, рассуждается о том, был ли на самом деле захвачен венесуэльский президент Николас Мадуро. По состоянию на 16:30 мск объективных доказательств захвата главы республики по-прежнему нет: об этом известно только со слов Трампа и официальных лиц в Вашингтоне, которые утверждают, что Мадуро арестован и вывезен в США для уголовного преследования.

В обычных условиях Мадуро сразу же записывал видеообращения с громкими лозунгами, но сейчас никаких свидетельств его активности в медиаполе нет (...) Нынешнему президенту США очень нужен был свой Саддам Хуссейн или Муаммар Каддафи для убийства или публичного суда. Так что желание Трампа взять Мадуро живым вполне объяснимо «Рыбарь»

Авторы канала «Военный осведомитель» сравнили предполагаемый захват Мадуро со свержением фактического главы Панамы Мануэля Норьеги, которого власти США обвиняли в убийствах, рэкете, похищениях и наркоторговле. Ровно 36 лет назад, 3 января 1990 года, Норьега, укрывавшийся в панамском представительстве Святого Престола, сдался американскому спецназу.

Похоже, что американская операция действительно ограничилась исключительно захватом Мадуро, ради чего США пробили себе коридор для пролета вертолетов со спецназом, попутно уничтожив несколько целей в стране, а после кражи президента страны сразу ее покинули. Действительно, эталонная СВО с ограниченными целями и участием. Прилетели, сделали дело, улетели «Военный осведомитель»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя удары США по Венесуэле, заметил, что «было бы неплохо, чтобы американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой», и добавил, что лучшей гарантией надежной защиты государственности является ядерный арсенал.