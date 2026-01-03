Реклама

Наука и техника
15:49, 3 января 2026Наука и техника

Уничтоженный в Венесуэле «Бук» показали на фото

Уничтоженный ударом США венесуэльский ЗРК «Бук-М2Э» показали на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Последствия удара по авиабазе имени Франсиско де Миранды (Ла-Карлота)

Последствия удара по авиабазе имени Франсиско де Миранды (Ла-Карлота). Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Венесуэльский комплекс противовоздушной обороны «Бук», который уничтожили ударом США, показали на фото. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии видна уничтоженная система, в которой можно угадать очертания зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2Э» российского производства на шасси МЗКТ-6922.

Отмечается, что машину поразили в ходе удара по авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранды.

«Бук-М2Э» предназначен для поражения самолетов, крылатых ракет и других целей. Установка способна поразить истребитель семейства F-15 Eagle на дистанции до 45 километров. Одна пусковая установка несет четыре ракеты. В 2015 году Венесуэла получила первую партию «Буков». Всего в арсенале Каракаса было 12 ЗРК этого типа.

В сентябре стало известно, что венесуэльская армия начала размещать комплексы «Бук-М2Э» в Каракасе и его окрестностях.

