Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:44, 30 сентября 2025Наука и техника

Венесуэла развернула российские «Буки» для защиты от США

Army Recognition: Венесуэла развернула ЗРК «Бук-М2Э» для защиты от США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Венесуэльская армия начала размещать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2Э» производства России в Каракасе и его окрестностях. Системы призваны защитить территорию страны от возможного нападения США, пишет западное издание Army Recognition.

Очевидцы заметили развернутые ЗРК 30 сентября. Системы подготовили к работе через несколько дней после того, как Вашингтон подтвердил, что военные рассматривают возможность нанесения авиаударов по целям в Венесуэле.

«Перебрасывая ракетные комплексы в столичный регион, Каракас сигнализирует о своей готовности отразить любой потенциальный иностранный удар», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения»
Бюджетный убийцаСША испытали «истребитель шестого поколения»
21 сентября 2020

Комплекс средней дальности «Бук-М2Э» предназначен для поражения различных аэродинамических целей, включая самолеты, вертолеты, управляемые бомбы и ракеты. ЗРК способен сбивать крылатые ракеты на дальности до 20 километров.

Ранее в сентябре журнал Military Watch Magazine писал, что венесуэльские системы противовоздушной обороны С-300ВМ российского производства могут создать серьезную проблему в случае нападения США на страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Шестилетний мальчик спас мать от жестокого похитителя

    Раскрыта схема похищения россиянок в Таиланде ради продажи в рабство

    Российский депутат фразой Путина «мочить в сортире» высказался о бакланах

    Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Умер бывший главред «Огонька»

    Россияне назвали причины ошибок на работе

    Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

    Раскрыт мотив смертельно ранившего свою начальницу российского банкира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости