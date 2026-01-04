Реклама

02:08, 4 января 2026

Трамп опубликовал видео с «бросающим ему вызов» Мадуро

Трамп опубликовал видео, где Мадуро якобы бросал ему вызов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Miraflores Palace / Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, где венесуэльский лидер Николас Мадуро якобы бросал ему вызов. Соответствующий видеоролик он выложил на своей странице в соцсети Truth Social.

На видео фигурирует фрагмент выступления Мадуро, где он говорит: «Приходи за мной, я буду ждать тебя здесь, в Мирафлоресе [президентский дворец в Венесуэле]. Тебе дольше добираться сюда, трус. Приезжай за мной, трус». При этом его обращение было адресовано не Трампу, а конкуренту на президентских выборах 2024 года Эдмунду Гонсалесу Уррутии.

Затем в ролике Трамп изобразил себя белоголовым орланом, который отреагировал на вызов Мадуро и атаковал Венесуэлу.

Ранее Трамп рассказал о попытке Мадуро укрыться в бункере во время захвата. По его словам, американские военные помешали ему сбежать, чем удивили венесуэльского президента.

