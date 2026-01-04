Трамп опубликовал видео с «бросающим ему вызов» Мадуро

Трамп опубликовал видео, где Мадуро якобы бросал ему вызов

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, где венесуэльский лидер Николас Мадуро якобы бросал ему вызов. Соответствующий видеоролик он выложил на своей странице в соцсети Truth Social.

На видео фигурирует фрагмент выступления Мадуро, где он говорит: «Приходи за мной, я буду ждать тебя здесь, в Мирафлоресе [президентский дворец в Венесуэле]. Тебе дольше добираться сюда, трус. Приезжай за мной, трус». При этом его обращение было адресовано не Трампу, а конкуренту на президентских выборах 2024 года Эдмунду Гонсалесу Уррутии.

Затем в ролике Трамп изобразил себя белоголовым орланом, который отреагировал на вызов Мадуро и атаковал Венесуэлу.

Ранее Трамп рассказал о попытке Мадуро укрыться в бункере во время захвата. По его словам, американские военные помешали ему сбежать, чем удивили венесуэльского президента.