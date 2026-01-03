Реклама

Трамп рассказал о перестрелке при захвате Мадуро

Трамп: При захвате президента Венесуэлы Мадуро была большая перестрелка
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пытался укрыться в бункере, однако вооруженные силы США не дали ему бежать. Подробности операции раскрыл президент США Дональд Трамп в ходе выступления, которое транслируют на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, американские военные «удивили» Мадуро, не позволив ему скрыться. Также Трамп рассказал, что в ходе операции по захвату случилась большая перестрелка, но за 47 секунд бойцы спецподразделения все зачистили.

Трамп заявил, что власть Мадуро в Венесуэле закончилась. Вашингтон предаст его американскому суду.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что операцию по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес разрабатывали несколько месяцев. В ходе операции задействовали более 150 летательных аппаратов.

