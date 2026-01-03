Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы

Трамп: США не отправят войска в Венесуэлу, если Родригес будет слушаться

США не будут размещать войска на территории Венесуэлы, если вице-президент республики Делси Родригес будет выполнять требования Вашингтона. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго.

По его словам, Родригес должна делать то, что хочет Вашингтон, чтобы избежать ввода американских войск в Венесуэлу.

До этого Трамп сообщил, что Родригес во время телефонного разговора с американским госсекретарем Марко Рубио пообещала ему сделать все, что скажут США.

Трамп также заявил, что США «возьмут Венесуэлу под контроль». При этом он не уточнил, как будет обстоять руководство страной после похищения ее лидера Николаса Мадуро и в какие сроки там будет установлена новая власть.