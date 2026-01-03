Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 3 января 2026Мир

Вице-президент Венесуэлы обратилась к гражданам после атаки США

Вице-президент Венесуэлы Родригес призвала граждан сохранять единство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала граждан сохранять единство после атаки США на страну. Ее цитирует РИА Новости.

Она обратилась к населению, подчеркнув, что необходимо сохранять спокойствие, «чтобы вместе, в духе национального единства, единым блоком полиции, военных и народа… преодолеть этот этап обороны нашего суверенитета и нашей независимости».

Ранее Родригес, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа, заявила, что Венесуэла не будет ничьей колонией. Она потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены, а также пообещала, что венесуэльское руководство продолжит защищать природные ресурсы страны, поскольку они принадлежат народу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Украинский военачальник выступил против одной задумки Зеленского

    Военный аналитик рассказал о предательстве в окружении Мадуро

    Вице-президент Венесуэлы обратилась к гражданам после атаки США

    В ЕС назвали действия США в Венесуэле государственным терроризмом

    В Раде раскрыли причину назначения Буданова на пост главы офиса Зеленского

    В Венесуэле заявили об атаке США на спящих мирных людей

    Стали известны кандидаты на пост министра юстиции Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok