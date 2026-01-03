Вице-президент Венесуэлы обратилась к гражданам после атаки США

Вице-президент Венесуэлы Родригес призвала граждан сохранять единство

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала граждан сохранять единство после атаки США на страну. Ее цитирует РИА Новости.

Она обратилась к населению, подчеркнув, что необходимо сохранять спокойствие, «чтобы вместе, в духе национального единства, единым блоком полиции, военных и народа… преодолеть этот этап обороны нашего суверенитета и нашей независимости».

Ранее Родригес, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа, заявила, что Венесуэла не будет ничьей колонией. Она потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены, а также пообещала, что венесуэльское руководство продолжит защищать природные ресурсы страны, поскольку они принадлежат народу.