Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 3 января 2026Мир

Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа

Вице-президент Родригес: Венесуэла не будет ничьей колонией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: E]Oea / Xinhua / Global Look Press

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отреагировала на угрозы американского лидера Дональда Трампа, заявив, что латиноамериканская страна не будет ничьей колонией. Ее слова передает ТАСС.

«США совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманными предлогами. Венесуэла не будет ничьей колонией. Единственный законный президент Венесуэлы — Николас Мадуро», — сказала она.

Политик потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены. Она также подчеркнула, что венесуэльское руководство продолжит защищать природные ресурсы страны, поскольку они принадлежат народу.

Ранее Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы. По его словам, США не будут размещать войска на территории Венесуэлы, если Родригес будет выполнять требования Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Раде предложили вынести только один вопрос на референдум

    Главе нацразведки США припомнили одно высказывание на фоне операции в Венесуэле

    Трамп рассказал о цели установления контроля над Венесуэлой

    Стало известно о вылетевшем самолете с Мадуро

    Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа

    Собянин сообщил об отражении атаки пяти украинских БПЛА на Москву

    Зеленский прокомментировал события в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok