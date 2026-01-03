Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа

Вице-президент Родригес: Венесуэла не будет ничьей колонией

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отреагировала на угрозы американского лидера Дональда Трампа, заявив, что латиноамериканская страна не будет ничьей колонией. Ее слова передает ТАСС.

«США совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманными предлогами. Венесуэла не будет ничьей колонией. Единственный законный президент Венесуэлы — Николас Мадуро», — сказала она.

Политик потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены. Она также подчеркнула, что венесуэльское руководство продолжит защищать природные ресурсы страны, поскольку они принадлежат народу.

Ранее Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы. По его словам, США не будут размещать войска на территории Венесуэлы, если Родригес будет выполнять требования Вашингтона.