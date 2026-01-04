В Венесуэле начал действовать чрезвычайный режим после атаки США

Вице-президент Венесуэлы Родригес заявила, что декрет о ЧП вступил в силу

В Венесуэле вступил в силу декрет, согласно которому в стране вводится режим чрезвычайного положения. Об этом на заседании Национального совета обороны сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, пишет ТАСС.

По ее словам, сейчас планируется передать декрет в Конституционный суд. Документ подписан президентом Николасом Мадуро, которого ранее захватили американские военные и вывезли из страны.

Родригес также заявила о готовности защищать республику и ее ресурсы, которые служат для национального развития. Венесуэла хочет поддерживать уважительные отношения в рамках международного законодательства, добавила она. Как подчеркнула политик, народ сможет найти путь к защите мира и страны.

3 января сообщалось, что американская армия пришла в боевую готовность после атаки на Венесуэлу. Незадолго до этого появились данные о том, что правительственный самолет с похищенным лидером страны Николасом Мадуро вылетел из Гуантанамо, чтобы прибыть в Нью-Йорк.