Армия США пришла в боевую готовность после атаки на Венесуэлу

Кейн: Армия США пришла в повышенную боевую готовность после операции в Венесуэле

Вооруженные силы США были приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне атаки, совершенной на Венесуэлу. С таким заявлением выступил глава Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэн Кейн, передает РИА Новости.

Как отметил председатель комитета, силы американцев все еще остаются в регионе и готовы показать мощь, защищая себя и интересы Вашингтона на территории Карибского региона.

Ранее глава правительства Каракаса Наум Фернандес заявил, что американцы нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле. По его словам, атака была совершена ночью в момент, когда местные жители отдыхали после праздничных мероприятий. Кроме того, как заявил чиновник, операция затронула не только венесуэльскую столицу, но и штаты Арагуа и Ла-Гуайра.

На фоне произошедших событий вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к гражданам после атаки США. Помимо прочего, политик потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены.