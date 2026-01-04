Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 3 января 2026Мир

Армия США пришла в боевую готовность после атаки на Венесуэлу

Кейн: Армия США пришла в повышенную боевую готовность после операции в Венесуэле
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Вооруженные силы США были приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне атаки, совершенной на Венесуэлу. С таким заявлением выступил глава Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Дэн Кейн, передает РИА Новости.

Как отметил председатель комитета, силы американцев все еще остаются в регионе и готовы показать мощь, защищая себя и интересы Вашингтона на территории Карибского региона.

Ранее глава правительства Каракаса Наум Фернандес заявил, что американцы нанесли удары по гражданским зданиям в Венесуэле. По его словам, атака была совершена ночью в момент, когда местные жители отдыхали после праздничных мероприятий. Кроме того, как заявил чиновник, операция затронула не только венесуэльскую столицу, но и штаты Арагуа и Ла-Гуайра.

На фоне произошедших событий вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к гражданам после атаки США. Помимо прочего, политик потребовала немедленного освобождения Мадуро и его жены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Госдуме назвали причину похищения Мадуро

    В Совфеде прокомментировали операцию США в Венесуэле

    Фотографию Мадуро в очках и наушниках проанализировали

    Макрон нашел замену Мадуро

    В Исландии пошутили над атакой США на Венесуэлу

    «Они принесли смертельный подарок». Дед Мороз и Снегурочка устроили взрыв во Владивостоке. Кто заказал им дерзкое преступление?

    Трамп заявил о прибыли США от конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok