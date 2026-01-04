Реклама

В Венесуэле заявили об атаке США на спящих мирных людей

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Американские военные силы ночью стали наносить удары по гражданским зданиям в Венесуэле. Атака произошла в момент, когда местные жители отсыпались после праздничных мероприятий, о чем рассказал глава правительства Каракаса Наум Фернандес в беседе с РИА Новости.

По словам чиновника, мирное население отдыхало, когда в ночное время началась военная операция США. «Люди отмечали декабрьские праздники, делились венесуэльской айякой, нашей музыкой, нашими традициями. И именно в этот момент начали сбрасывать бомбы на гражданские здания», — заявил Фернандес.

По его мнению, удары американцев оказались частью отвлекающей стратегии. При этом Фернандес отметил, что атака стала грубым нарушением в сфере международного права, в том числе устава ООН.

Операция коснулась не только непосредственно венесуэльской столицы, но и штатов Арагуа и Ла-Гуайра.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал нападение США на Венесуэлу актом войны. По словам градоначальника, оно продемонстрировало вопиющую попытку смены политического режима.

