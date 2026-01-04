Реклама

Раскрыто место содержания Мадуро

NN: Мадуро будет содержаться в тюрьме с рэпером Пи Дидди и продюсером Эпштейна
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Похищенный президент Венесуэлы Николас Мадуро попадет в «звездную» тюрьму, где содержится американский рэпер Пи Дидди. Об этом сообщает портал NewsNation со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

В ближайшее время лидера республики доставят в Метрополитенский следственный изолятор, ставший единственной федеральной тюрьмой в Нью-Йорке.

Данное учреждение уже прозвали «адом на земле». Там содержались и несколько известных заключенных, в том числе Р. Келли, Гислейн Максвелл и мошенник, занимавшийся криптовалютными аферами, Сэм Бэнкман-Фрид.

Сами задержанные давно возмущены повсеместным насилием, ужасными условиями содержания и острой нехваткой персонала. В последние годы в тюрьме сложились ужасные условия, некоторые судьи даже отказывались отправлять туда осужденных.

Ранее сообщалось, что Николаса Мадуро вывели с борта самолета в штате Нью-Йорк с мешком на голове. Предположительно, первое судебное заседание над венесуэльским лидером пройдет в понедельник. Вскоре на просторах интернета появилось видео, где политика выводят из самолета в наручниках.

