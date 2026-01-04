Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:41, 4 января 2026Мир

В России назвали главную цель США в Венесуэле

Блохин: США могут потребовать от Каракаса отказаться от сотрудничества с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Администрация Соединенных Штатов Америки может потребовать от правительства Венесуэлы предоставить доступ к ресурсам и отказаться от сотрудничества с РФ. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Они пытаются заставить правительство Венесуэлы пойти им навстречу, предоставить доступ к своим углеводородам и скорее всего отказаться от сотрудничества с Россией и Китаем. Вот главная цель», — выразил мнение он.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис рассказала, что захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро представляет собой попытку США оказать давление на все страны Латинской Америки. По ее словам, причиной атаки США на Венесуэлу стала именно нефть, а не обвинения в наркотерроризме и коррупции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Иран прокомментировал похищение Мадуро

    Телохранитель высказался об ошибках в операции по захвату Мадуро

    Зеленский захотел видеть на Украине войска двух стран

    На Украине предложили Трампу похитить еще одного президента

    В России заявили о формировании особой цивилизации

    Самолет с Мадуро сел в Нью-Йорке

    Лавров исполнил желания двух российских подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok