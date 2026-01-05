Реклама

Венесуэла начала борьбу за похищенного Мадуро

Власти Венесуэлы создали спецкомиссию по освобождению Мадуро и его жены
Фото: Mayela Lopez / Reuters

Венесуэльские власти создали специальную комиссию, которая будет заниматься усилиями по освобождению похищенного президента республики Николаса Мадуро и его супруги. С таким заявлением выступил министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес, передает РИА Новости.

Как уточняется, на заседании министерского совета временно исполняющая обязанности лидера страны Делси Родригес создала комиссию высокого уровня, целью которой является освобождение Мадуро и его жены.

Соответствующую комиссию возглавит председатель Нацассамблеи Хорхе Родригес.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп после успешной операции в Каракасе заявил, что временная глава государства заплатит высокую цену, если не будет вести себя «правильно», намекнув на более серьезные последствия. «Если Делси Родригес не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену — вероятно, даже более высокую, чем Мадуро», — добавил президент США.

Вскоре после этих заявлений американского лидера стало известно, что Венесуэла предложила Соединенным Штатам сотрудничество, чтобы сохранить стабильность в регионе.

